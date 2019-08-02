شاهد: مياه الفيضانات في نيويورك تجبر ركّاب حافلة على الوقوف على مقاعدهم

اضطر بعض الركاب للوقوف على مقاعدهم وهم على متن حافلة في مدينة نيويورك يوم الأربعاء بعد أن تسللت المياه إلى أرضية الحافلة التي مرت عبر جزيرة ستاتن المغمورة بالمياه بفعل الفيضانات. يظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي ركّاب الحافلة وهم يحاولون تفادي المياه برفع أرجلهم من على الأرض أو الوقوف على المقاعد. جزيرة ستاتن حي يقع في نيويورك جنوبي منهاتن وذكرت وسائل إعلام محلية أن تحذيرًا بالفيضانات في هذه المنطقة قد صدر بعد ظهر الأربعاء بسبب العواصف الشديدة المتوقعة.