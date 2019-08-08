شاهد: نارا اليابانية تنظف "تمثال بودا العظيم" في معبد الشرق الكبير

في السابع من آب/أغسطس ينظف تمثال بودا في معبد الشرق الكبير (تودائي-جي) في مدينة نارا الواقعة إلى غرب اليابان. يأتي ذلك ضمن التحضيرات لمهرجان ثقافي-ديني يقيمه اليابانيون تكريماً لذكرى أجدادهم. وبحسب التقليد المتبع، يدخل الكهنة البوذيون إلى الصالة صباحاً لرفع روح بودا من التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 15 متراً، قبل أن تبدأ مهمة تنظيفه. ويشارك في تلك العملية نحو 180 كاهناً ومؤمناً، ويستخدمون الحبال لتسلق التمثال الضخم. ويعد الحدث شائعاً إلى حد ما في اليابان حيث يأتي إلى نارا أناس من خارجها لمشاهدة العملية في كل سنة...