شاهد: محبو فرقة البيتلز يعيدون إنتاج صورة عالمية عمرها نصف قرن بالضبط

في الثامن من آب/أغسطس 1969، أي منذ نصف قرن تحديداً، تصور رباعي فرقة البيتلز البريطانية الشهيرة بينما كانوا يقفون في معبر للمشاة في ضاحية سانت جونسون وود في لندن. الصورة طبعاً هي صورة غطاء الألبوم الشهير "أبي رود"، الذي بيعت منه 30 مليون نسخة، والذي يعدّ العمل الثاني الأنجح للفرقة. واليوم، في الثامن من آب/أغسطس 2019، ذهب المئات من محبي المجموعة ليتصوّروا مع "مقلدين" لأعضاء الفرقة الموسيقية، في محاولة لإعادة إنتاج الصورة التي اتخذها المصور إيان ماكميلان لجون، بول، جورج ورينغو، وقتئذ، والتي صارت من أشهر الصور في العالم لاحقاً.