شاهد: آلاف الكولومبيين يحتفلون بإنجاز إيغان برنال خلال طواف فرنسا

حظي بطل طواف فرنسا الكولومبي إيغان برنال باستقبال الأبطال في مسقط رأسه بمدينة زيباكيرا حيث قام أكثر من 3 آلاف شخص باستقباله. وبكل فخر واعتزاز شارك برنال أنصاره الاحتفال وسط الأغاني والهتافات التشجيعية. وحرص أنصار برنال على ارتداء قمصان ذات لون أصفر، إسوة ببطلهم برنال الذي افتك القميص الأصفر بجدارة واستحقاق.

ويعدّ الكولومبي إيغان برنال أول دراج من أمريكا الجنوبية يسجل اسمه في سجل المتوجين بطواف فرنسا الدولي للدراجات، كما أنه أصغر فائز بالسباق منذ قرن. وقد انتهت المرحلة الحادية والعشرين والأخيرة من النسخة الـ 106 من سباق الدراجات الأشهر في العالم مساء الأحد بالعاصمة الفرنسية باريس، وفاز بها الأسترالي كاليب إيوان.