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شاهد: جدارية الذكريات في تيخوانا تروي معاناة المهاجرين المكسيكيين في الولايات المتحدة

في تيخوانا، هناك جدار يفصل بين المكسيك والولايات المتحدة مشحون بالعواطف. ليزبيث دي لا كروز سانتانا من بين الأشخاص الذين رسموا على هذا الجدار الكثير من الأحاسيس. ليزبيث عادت يوم الجمعة إلى الجدار الواقع قرب الشاطئ لتترحم على روح والدها الذي دفن بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة قبل ولادتها. لقد جلبت لمسة أخيرة إلى اللوحة الجدارية التي تصور الأشخاص المدفونين في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.

اللوحة الجدارية مجهزة بشفرة تمكن من الإستماع إلى قصص هولاء المهاجرين من خلال مسحها عن طريق الهاتف المحمول الخاص بكل شخص.

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