لا تعليق.. فعالياتٌ في سويسرا للمطالبة بمكافحة تغير المناخ وهدمُ مفاعل نووي بألمانيا

في مدينة لوزان السويسرية ومع انتهاء أعمال القمّة الشبابية للمناخ التي استمرت لخمسة أيام، خرج آلاف الناشطين اليوم الجمعة في مسيرة جابت شوارع المدينة لمطالبة الحكومات باتخاذ كل ما من شأنه أن يوقف التدهور الحاصل في المشهد المناخي العالمي، ووضع الخطط الناجعة من أجل مكافحة التغير المناخي.

أما بالقرب من مدينة فرانكفورت الألمانية، فقد هدمت السلطات برج تبريدٍ خرساني في محطةٍ نووية لتوليد الكهرباء في منطقة مولهايم كيرليش على ضفاف نهر الراين، هذه المحطة التي كانت بدأت انتاج الكهرباء في العام 1988، وبعد 13 شهراً من العمل تقرر إخراجها من الخدمة بحكم محكمة اتحادية وجدت أن مخاطر الزلازل في تلك المنطقة لم تؤخذ بعين الاعتبار على بشكل كافٍ.