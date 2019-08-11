شاهد: في روسيا البيضاء... أغرب مباريات في كرة القدم تُلعب في الأوحال والطين

تنافس عشاق كرة القدم واللاعبون في ملعب طيني السبت في قرية دومبروفكا الصغيرة الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر غرب العاصمة البيلاروسية مينسك في إطار مهرجان البحر المحلي. وعوض الوحل والطين عشب الملعب الذي احتضن المنافسة، مما جعل حتى ضرب الكرة مهمة صعبة لعشرين فريق للرجال وأربعة فرق للسيدات من جميع أنحاء البلاد.

وبدا وكأن أن اللاعبين غير محترفين لأنهم كانوا يستمتعون بالسقوط في الطين والوحل أكثر من مداعبة الكرة، لأن الهدف بالنسبة للعديد من المشاركين في المهرجان إفراز الأدرينالين والتمتع بأسلوب حياة أكثر صحي.