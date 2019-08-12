شاهد: مواجهات وتوتر في القدس بين الشرطة والمصلين الفلسطينيين بعد صلاة عيد الأضحى

اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلّين فلسطينيين الأحد في المسجد الأقصى في القدس في أول أيام عيد الأضحى، ما اسفر عن عشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين. واستخدمت قوات الأمن المنتشرة على مداخل الحرم القدسي، قنابل صوتية في محاولة لتفريق الحشد.

ويقع المسجد الأقصى وهو في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في القدس الشرقية وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن. وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في العام 1994، باشراف ووصاية المملكة الهاشمية على المقدسات الاسلامية في المدينة منذ احتلال إسرائيل للقدس والأراضي الفلسطينية في العام 1967.