شاهد فقرة بدون تعليق لهذا الأسبوع

إخترنا لكم هذا الأسبوع أفضل فيديوهات فقرة بدون تعليق.

سباحون يقفزون من جرف صخري ارتفاعه 27 متراً في شبه جزيرة القرم.

تنافس غواصون من جميع أنحاء العالم على القفز من على منصة على جرف صخري يبلغ ارتفاعه 27 متراً في مسابقة دولية يحضرها مئات المشجعين والمتفرجين في إحدى قرى شبه جزيرة القرم السبت 10 آب أغسطس.

وشارك 14 رياضياً من بريطانيا وروسيا وجمهورية التشيك وإيطاليا والولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل وغيرها بالبطولة التي كسبها للعام الرابع على التوالي غاري هانت من بريطانيا وحصل على جائزة قدرها 7 آلاف دولار.

معركة "القوزاق" لتحديد "سيد السيوف" في روسيا.

أحيا "القوزاق" في روسيا تقليدا قديما، في مسابقة لمهارات السيوف، والقوزاق مجموعة أثنية للسلافيين الشرقيين الذين يقطنون السهول الجنوبية في شرق أوروبا وروسيا وكازاخستان وسيبيريا.

في مدينة "بوغدانوفيتش"، تجتمع المئات لمشاهدة مسابقة السيوف، والتعرف على الفائز الأكثر مهاراة ودقة في استخدامها.

يجب على الفائزين قطع أكبر عدد من الزجاجات المملوءة بالماء، وحزمة صلبة من العيدان، ويجب أن تتم عملية القطع عند علامات محددة لإظهار الدقة في استعمال السيف.

مصففة شعر مقدونية تبدع مستخدمة بقايا شعر زبائنها

في مدينة سكوبي في مقدونيا، تقوم مصففة الشعر سفيتلانا غروزدانوفسكا باستخدام بقايا شعر زبائنها لرسم لوحات تعود إلى مشاهير العالم، على أرضية صالون التجميل الخاص بها.

وتقول غروزدانوفسكا، أنها شاهدت العديد من الصور التي رسمت عن طريق استخدام بقايا الشعر عبر الانترنت، الأمر الذي دفعها إلى المحاولة، وكانت بداياتها مع لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش.

"مسابقة جمال" الماعز في أوكرانيا.

أقامت مدينة كوزوفا في أوكرانيا مسابقة الجمال للماعز للسنة الرابعة على التوالي.

ويشارك سنوياً العديد من الماعز في هذه المسابقة، البعض لأول مرة، والبعض الآخر يعود للتنافس على لقب ملكة الجمال.

وحسب المنظمين فإن الأشخاص يأتون من أماكن بعيدة للمشاركة في المسابقة بصحبة الماعز.

وتقوم السلطات المحلية في بلدة كوزوفا والتي تعني "بلدة الماعز" بتنظيم مهرجان "كوزا فيست" كل عام.

وفي بداية العرض يجتمع الأطفال في الساحة للترحيب بالزوار، أما في النهاية يتم اختيار الأجمل بين الماعز للفوز بتاج الزهور، الذي كان هذه السنة من نصيب العنزة مارتا البالغة من العمر عاما واحدا، فضلا عن جائزة مالية تقدر ب1000 هريفنا (40 دولارا).