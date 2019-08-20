شهدت المملكة المتحدة مهرجان DragWorld، الذي يعد أحد أكثر المهرجانات السنوية التي تحييها المملكة المتحدة غرابة، واشتهر هذا التقليد وبشكل خاص عقب برنامج المسابقات التلفزيوني الأمريكي الشهير RuPaul's Drag Race، "روبول دراق ريس". ويستقطب "مهرجان الدراق" الملايين من المعجبين من جميع أنحاء بريطانيا، الذين يتوافدون إلى أولمبياد لندن للضحك والاستمتاع.

وخلال هذا المهرجان يتجه المشاركون من النساء بارتداء الزي الرجالي والعكس صحيح، بحيث يقوم المشتركين من الرجال بارتداء الزي النسائي ووضع مساحيق التجميل، والشعر المستعار.