شاهد: معرض من نوع آخر في فينيسيا ... لوحات فنية تنتظر زائريها معصوبي الأعيُن

افتتحت الفنانة التشكيلية السويسرية الفرنسية كارولين ليبيناي معرضها الفني الجديد في إيطاليا، في أحد أهم قصور فينيسيا التاريخية، تحت عنوان "الحب الأعمى".

إلا أن فكرة هذا المعرض قد تبدو غريبة للغاية، فبعد أن زار ضرير أحد معارض ليبيناي، قررت الفنانة الخروج عن المألوف. وأتت بفكرة قد تبدو في أعين البعض شديدة الغرابة.

وقد عرضت ليبيناي لوحاتها التسعة وسط شروط صارمة فرضت أمام زوارها، وكانت أهمها أن يتنقلوا بين لوحة وأخرى معصوبي الأعين، مستخدمين فقط حاسة اللمس للتعرف على مضامين اللوحات التي وضعت أمامهم. هذا ولم تغب حاسة السمع عن هذه التجربة الشيقة بعد أن ملأ المكان سحْرُ موسيقى فنان الأوبرا الإيطالي الراحل لوتشيانو بافاروتي.