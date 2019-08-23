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شاهد: إنقاذ عجوز عالق وسط تيار مائي عنيف باستخدام رافعة في سيتشوان الصينية

تستمر عمليات الإنقاذ في جنوب غرب الصين بعد أن دمّرت الفيضانات طرقات وعقارات كثيرة في مقاطعة سيتشوان، إثر تساقط غزير للأمطار شهدته المنطقة. وتقول دائرة الأرصاد الجوية إن تساقط الأمطار في المنطقة هو الأكثر غزارة منذ 12 عاماً، وقد أدت إلى أكثر من 200 كارثة طبيعية. الأضرار توزعت في أمكنة عدة من المقاطعة، ودفعت نحو 12000 شخص إلى النزوح من مناطقهم، كما علق نحو 2000 سائح في إحدى البلدات بسببها. في ليشان، إحدى البلدات الصغيرة من سيتشوان، تسببت الأمطار بفيضانات كبيرة في القرى، ونرى في الفيديو أعلاه رجال الإنقاذ يعملون على إخراج عجوز صيني عالق في وسط تيار مائي قوي، مستخدمين رافعة.

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