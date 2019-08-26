شاهد: مسلمو الروهينغا يحيون الذكرى الثانية لنزوحهم من ميانمار

تظاهر حوالى مئتي ألف من أفراد اتنية الروهينغا المسلمة الأحد في مخيم للاجئين في بنغلادش لإحياء ذكرى مرور سنتين على نزوحهم من ميانمار، بعد أيام قليلة على إخفاق محاولة لإعادتهم إلى بلدهم.

وكان نحو 740 ألفا من الروهينغا فروا من ولاية راخين بغرب ميانمار في آب/أغسطس 2017 بعد عملية قمع للجيش في هذا البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.

ويعيش نحو مليون من أفراد الروهينغا في أكثر من ثلاثين مخيما في منطقة كوكس بازار على الحدود الجنوبية الشرقية لبنغلادش.

ولإحياء ذكرى ما يسمونه "يوم الإبادة" تجمع أطفال ونساء ورجال الأحد في كوتوبالونغ أكبر مخيم للاجئين في العالم وهم يهتفون "الله أكبر يحيا الروهينغا". ويعيش نحو 600 ألف من الروهينغا في هذا المخيم.