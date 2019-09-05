شاهد: صور جوية للدمار الذي خلفه "دوريان" في الباهاماس

اجتاح إعصار دوريان أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي على الإطلاق شمال غرب جزر البهاماس الأمريكية نهاية الأسبوع. و التقطت هذه الصور الجوية لتظهر حجم الدمار الذي خلفه الإعصار في جزيرة أباكو (ثاني أكبر الجزر في الأرخبيل) تاركاً أجزاءً كبيرة من الجزيرة مدمرة عن بكرة أبيها.

وبدأت العاصفة باحتياج جزيرة أباكو كإعصار صنّف من الفئة 5 يوم الأحد رافقه هبوب رياح تصل سرعتها إلى 220 ميلاً في الساعة (354 كم / ساعة). ونتيجة لذلك تقطعت السبل بآلاف السكان بسبب الفيضانات وتُركوا دون مأوى. كما غمرت الفيضانات الطرق والمطارات، وتم القضاء على أحياء بأكملها.

يتحرك دوريان حالياً نحو الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة.