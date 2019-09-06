في نهاية كل أسبوع يقوم فريق تحرير يورونيوز بإختيار أكثر اللقطات التي لاقت إهتمامكم وشغلت الرأي العام حول العالم في فقرة بدون تعليق. الأسبوع المنصرم كان حافلا بالأحداث وها هي أهمها.

سلفادور

التراشق بكرات النار ملتهبة إحياءً للمعركة ضد الشيطان

احتفلت مدينة نيجابا في السلفادور بالمهرجان السنوي للكرات الملتهبة، حيث ينخرط المشاركون الذين ينقسمون إلى فريقين في رشق بعضهم البعض، بتلك الكرات التي هي عبارة عن خرق من القماش المبلل بالبنزين، يتم لفها على شكل كرات ثم تولع فيها النار قبل أن يرمى بها.

ويتجمع المشاركون سنويا في هذا التاريخ في المدينة الواقعة على مسافة 30 كيلومترا شمالي العاصمة سان سلفادور، وذلك لإحياء ذكرى ثوران بركان سنة 1658، عندما أجبر الناس في المدينة على تركها.

فرنسا

فرنسيات يرفعن أسماء 100 ضحية سقطن قتلى في 2019 تحت سياط أزواجهن

نظمت مجموعة "كلنا" المعنية بحقوق النساء في فرنسا، يوم الأحد، وقفة احتجاجية في حديقة تروكاديرو الفرنسية بالقرب من برج إيفل، للتنديد بالجرائم الأسرية التي راح ضحيتها 100 امرأة منذ شهر كانون الثاني/يناير في بداية العام. وكانت الشرطة الفرنسية قد عثرت ليل السبت-الأحد على جثة امرأة قتلها زوجها في مقاطعة بروفانس-ألب-كود دازور الجنوبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط ليبلغ عدد النساء اللواتي سقطن جراء العنف الأسري 100 امرأة.

وحملت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية أوراقاً كتب عليها أسماء الضحايا وطالبن الدولة بتمويل البرامج الهادفة إلى مكافحة العنف الأسري كما يجب، كما أطلقن هاشتاغ "مليار (يورو) لا مليون في وسائل التواصل الاجتماعي. وتعترف منظمة "كلنا" أن تغيير سلوك الكثيرين في بلد يبلغ عدد سكانه 60 مليون نسمة يتطلب قراراً سياسياً ومصادر مادية هائلة.

المملكة المتحدة

معارضون لـ"بريكست" يتظاهرون ضدّ جونسون وحزب المحافظين في لندن

اجتمع المتظاهرون المعارضون لـ"بريكست" خارج أسوار البرلمان في منطقة وستمنستر، في وسط العاصمة البريطانية لندن الثلاثاء، بينما كان النواب يستعدون في مجلس العموم البريطاني للتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحمل بعض المتظاهرين لافتات تحمل شعارات مناهضة لبوريس جونسون ومعارضة لخروج بريطانيا من الاتحاد.

بلجيكا

"رتل التحرير" يدخل بروكسل احتفالاً بالذكرى الـ75 لتحريرها من النازية

شهدت العاصمة البلجيكية، بروكسل، احتفالات بمناسبة عيد التحرير الخامس والسبعين، من القوات النازية الثلاثاء استمرت ثلاثة أيام. وجابت دبابات شيرمان الأمريكية، وآليات عسكرية عتيقة بلغ عددها 75، شوارع المدينة في إعادة تمثيل ليوم دخول قوات الحلفاء إليها. وكان البريطانيون أوّل من دخل إلى العاصمة البلجيكية، ولذا لم يكن من المستغرب إلقاء رئيس بلدية المدينة خطابه بلغات ثلاث، منها اثنتان رسميتان (الفرنسية والهولندية)، إضافة إلى الإنجليزية.

بهاماس

عودة عائلة إلى ديارها في باهاماس الكبرى بعد مرور دوريان

كان العثور على الصور العائلية أحد الأمور الإيجابية القليلة جداً التي خففت من حزن تيم آيلين وعائلته، الذين فروا من إعصار دوريان، في جزيرة باهاماس الكبرى، وعادوا إلى بيتهم الأربعاء. وكان آيلين، وهو صحفي يعمل لصالح وكالة أسوشيتيد بريس، قد قام بتغطية الإعصار، وصوّر سابقاً فرار أفراد عائلته أثناء الكارثة الطبيعية. بحسب مصادر رسمية، بلغ عدد قتلى أقوى إعصار سجل على الإطلاق في البلاد لثلاثين شخصاً على الأقل.