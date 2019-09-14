شاهد: محتجون موالون للحكومة في هونغ كونغ يرددون النشيد الوطني مرارا

رفع مئات المحتجين الموالين للحكومة في هونغ كونغ العلم الصيني ورددوا النشيد الوطني مرات عدة، ملوحين بالهتافات في نهاية النشيد كل مرة. وجرى تجمع المحتجين في المجمع التجاري للمدينة الاولمبية غربي كولون. وكان عدد المحتجين أقل عددا من المحتجين المناهضين للحكومة والذين نزلوا إلى الشوارع على مدى أشهر ابتداء من حزيران يونيو، احتجاجا على قانون يسمح بتسليم مشتبه فيهم بالاجرام إلى الصين لمحاكمتهم هناك. وقد سحبت الحكومة القانون ولكن المحتجين رفعوا من سقف مطالبهم، لتشمل الانتخاب المباشر لقادة مدينتهم، ومحاسبة الشرطة.