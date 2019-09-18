غمرت الفيضانات عدداً من المقاطعات في كمبوديا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً بينهم طفلان. كما تم إجلاء نحو 10 آلاف عائلة من 14 مقاطعة مختلفة من المناطق المتضررة خلال الأيام العشرة الأخيرة. كما غمرت المياه 100 ألف منزل و نحو 25 ألف هكتار من حقول الأرز و 5 آلاف هكتار من المحاصيل الأخرى الأساسية في كمبوديا.

و أظهر البث التلفزيوني المحلي لشبكة PNN مشاهد لقرى بأكملها غرقت جراء الفيضان في مقاطعة بري فينج، الأمر الذي دفع بالقرويين لاستخدام القوارب للخروج من منازلهم والتنقل.

وبحسب تقارير إعلامية توقعت وزارة الموارد المائية أن تستمر مستويات المياه في الارتفاع في العديد من المقاطعات، بما في ذلك بري فينج.