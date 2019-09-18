لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل
شاهد: فيضانات هائلة في كمبوديا تغمر قرىً بأكملها مخلفةً خسائر بشرية ومادية

no comment

شاهد: فيضانات هائلة في كمبوديا تغمر قرىً بأكملها مخلفةً خسائر بشرية ومادية

غمرت الفيضانات عدداً من المقاطعات في كمبوديا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً بينهم طفلان. كما تم إجلاء نحو 10 آلاف عائلة من 14 مقاطعة مختلفة من المناطق المتضررة خلال الأيام العشرة الأخيرة. كما غمرت المياه 100 ألف منزل و نحو 25 ألف هكتار من حقول الأرز و 5 آلاف هكتار من المحاصيل الأخرى الأساسية في كمبوديا.

و أظهر البث التلفزيوني المحلي لشبكة PNN مشاهد لقرى بأكملها غرقت جراء الفيضان في مقاطعة بري فينج، الأمر الذي دفع بالقرويين لاستخدام القوارب للخروج من منازلهم والتنقل.

وبحسب تقارير إعلامية توقعت وزارة الموارد المائية أن تستمر مستويات المياه في الارتفاع في العديد من المقاطعات، بما في ذلك بري فينج.

No Comment المزيد من