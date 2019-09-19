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شاهد: التماسيح تغلق الطريق أمام سيارة دفع رباعي

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شاهد: التماسيح تغلق الطريق أمام سيارة دفع رباعي

اضطرت سيارة إلى التوقف أمام مجموعة من تماسيح المياه المالحة شمال أستراليا حيث أظهر صور بثتها وكالة مختصة في السياحة والأسفار توقف السيارة على طريق "كاهيلز كروسينغ" بسبب خروج مجموعة من التماسيح وبقائها لأكثر من دقيقتين في منتصف الطريق.

وقالت الشركة السياحية "كان هناك أكثر من 30 تمساحا، وقد واجهت السيارة بعض المشاكل في حركة المرور. وقد اضطرت السيارة إلى الانتظار لبعض الوقت قبل أن تتمكن من المرور.

وتشتهر طريق "كاهيلز كروسينغ" بأنها واحدة من أخطر الطرق في أستراليا، نظرا للعدد الكبير لتماسيح المياه المالحة التي تعيش في المستنقعات والمياه المحيطة في المنطقة التي تتميز بارتفاع تدفق المياه.

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