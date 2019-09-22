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شاهد: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين من السترات الصفراء في العاصمة باريس

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شاهد: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين من السترات الصفراء في العاصمة باريس

اندلعت اشتباكات عنيفة يوم أمس السبت بين مجموعات من المتظاهرين المناهضين للحكومة الفرنسية والشرطة التي لجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في الوقت الذي حاولت فيه حركة السترات الصفراء إحياء حركتها ضد الظلم الاقتصادي وحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأقدم عدد من المتظاهرين على إشعال النار في صناديق النفايات في شوارع العاصمة باريس.

هذا وقامت السلطات الفرنسية على نشر أكثر من سبعة آلاف عنصر شرطة في شوارع باريس قبيل المظاهرة الجديدة للمحتجين من حركة "السترات الصفراء" والتي تزامنت مع مسيرة مطالبة بالتحرك من أجل المناخ في العاصمة الفرنسية والاحتفالات باليوم الوطني للتراث الاوروبي.

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