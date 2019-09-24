صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في هايتي كانوا يحتجون ضد الطبقة السياسية الحاكمة

استمرت الصدامات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين في بورتو أو برنس عاصمة هايتي، إثر إقدام رالف فيتيري العضو في مجلس الشيوخ على إطلاق النار من مسدسه أثناء مواجهة مع محتجين من المعارضة أمام مقر المجلس، ما أدى إلى إصابة شخص بجرح فيما يبدو على مستوى المعدة، كما أصيب صحفي على مستوى الفك بشظية على الأرجح، وقد أسعف وسيخضع إلى علاج من حين لآخر لإخراج تلك الشظية. وكان أعضاء مجلس الشيوخ اجتمعوا صباح الإثنين للموافقة على تعيين فريتز وليام ميشيل رئيسا للوزراء، فيما يطالب السكان منذ أشهر باستقالة رئيس البلاد الحالي جوفنيل مويس، الذي يتهمونه بالفشل في مقاومة الفساد وعدم القدرة على النهوض بالاقتصاد الذي يعاني من التضخم.