شاهد دمية "باربي" الجديدة التي تناسب الجنسين

أطلقت شركة "ماتيل" الأمريكية المُتخصصة في صناعة الألعاب مجموعتها الأخيرة من دمى "باربي" الشهيرة، وبحلات جديدة تناسب الجنسين، وبحسب القيمين "ستمكن دمية "باربي" الأخيرة جميع الأطفال من "التعبير عن أنفسهم بحرية".

وتأتي مجموعة دمى "Creatable World" مع العديد من الخيارات، من الملابس للأكسسوارات وتسريحات الشعر المختلفة، إضافة إلى اختيار لون البشرة، بحيث يتمكن الطفل من اختيار الدمية التي يرغب في الحصول عليها وبالمواصفات التي تتناسب مع شخصيته.

وقالت الشركة إنها عملت جنبًا إلى جنب مع فريق متخصص من الخبراء وأولياء الأمور والأطباء، والأهم من ذلك مع الأطفال لإنشاء هذه المجموعة المختلفة.