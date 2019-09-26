شاهد: معارضو الرئيس البرازيلي يستقبلون زعيم السكان الأصليين للأمازون

استقبل المشرّعون المعارضون زعيم السكّان الأصليين للأمازون بالبرازيل المعروف روني ميتوكتير بحفاوة كبيرة وهتافات: "بولسونارو لا، روني نعم" وذلك بعد يوم من اتهام الرئيس البرازيلي يير بولسونارو له بالعمل لخدمة مصالح أجنبية. وعرف روني والذي يظهر دائماً بزيه وشكله الأمازوني التقليدي باعتباره ناشطاً بيئياً ورمزاً للكفاح في سبيل حماية مناطق الأمازون. حيث طرح مجموعة من علماء البيئة والأنثروبولوجيا اسمه كمرشح لجائزة نوبل للسلام لعام 2020 لدفاعه الحياة الطبيعية عن الغابة. وكان بولسونارو قد اتهم المنظمات غير الحكومية بالرغبة في الحفاظ على قبائل الأمازون والتي وفقاً لوصفه ما هم إلا "رجال كهوف".