شاهد: تجدد الاشتباكات في هونغ كونغ بين الشرطة والمحتجين مع تصاعد درجة العنف

فتحت شرطة هونغ كونغ خراطيم المياه يوم السبت على المحتجين المناهضين للحكومة كما أستخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم. فيما ألقى المحتجون الحجارة على نوافذ مكاتب حكومية بغرض تحطيمها ووجهوا أضواء ليزر بإتجاه طائرات الهيلكوبتر. هذا وأغلقوا طريقاً رئيسياً بجوار مسيرة ضخمة مؤيدة للديمقراطية بالقرب من مقر جيش التحرير الشعبي الصيني. مما أدى لاشتباكات عنيفة مع الشرطة دفعت معظم المحتجين للفرار.

وتعيش هونغ كونغ على وقع مظاهرات يومية دخلت شهرها الرابع حيث نزل المحتجون إلى الشوارع منذ حزيران /يونيو الماضي تنديداً بمشروع قانون تسليم المتهمين إلى السلطات المركزية ورغم تراجع الحكومة عن المشروع فإن جذوة الاحتحجاجات لا تزال مستعرة وتتخللها أعمال عنف بين الحين والآخر.