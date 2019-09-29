أضاء سماء فنلندا ليلة الجمعة نهار السبت (27-28 سبتمبر) تمازجُ ألوانٍ خضراء في الغالب مصحوبةً بألوان أرجوانية وبيضاء، في ظاهرة طبيعية فريدة تُعرف باسم شفق القطب الشمالي أو الأضواء الشمالية. والتي تحدث نتيجة الاصطدامات بين الجزئيات المشحونة كهربائياً من الشمس عند دخولها الغلاف الجوي الأرضي. وظهرت هذه الأضواء الشمالية بعد غروب الشمس من يوم الجمعة بشكل واضح لتستمر بالتراقص في سماء لابلاند الفلندية عدة ساعات متواصلة. ظاهرة الشفق القطبي الشمالي أو الأضواء الشمالية لها بالطبع نظيرتها في نصف الكرة الجنوبية أيضاً وتدعى هناك بالأضواء الجنوبية.