شاهد: مقتل 113 شخصاً في فيضانات كبيرة في الهند

قال مسؤولون، الإثنين، إن أمطارا غزيرة أسفرت عن مقتل 113 شخصا على الأقل في ولايتي أوتار براديش وبيهار الهندية خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث أغرقت مياه الفيضانات أحدى أكبر مدن الهند وغمرت المياه أجنحة مستشفى بيهار وأجبرت السلطات على إخلاء النزلاء من السجن.

وترك العديد من السكان مركباتهم التي جرفتها السيول وحولت الشوارع إلى شبه أنهار مائية أخفت تحتها البنى التحتية.

وعادة ما يبدأ موسم الرياح الموسمية في الهند في يونيو في التراجع بحلول أوائل سبتمبر، لكن الأمطار الغزيرة استمرت في أجزاء من البلاد هذا العام ، مما تسبب في فيضانات.