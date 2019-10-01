قام نشطاء من منظمة "مراسلون بلا حدود" بوقفة احتجاجية أمام القنصلية السعودية في باريس بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة. النشطاء الذين كانوا يرتدون سترات حمراء تحمل شعار مراسلون بلا حدود، وضعوا دمى بلاستيكية ترتدي سترات برتقالية مطبوعة بكلمة "صحافة" ومقطعة الأطراف أمام بوابة القنصلية السعودية.

وقال رئيس منظمة مراسلون بلا حدود في فرنسا، كريستوف ديلوار إن المنظمة غير الحكومية عازمة على إدراج مقتل الصحفي جمال خاشقجي في جدول أعمال قمة مجموعة العشرين المقبلة، المقرر عقدها في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.