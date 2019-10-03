شاهد: أعمال فنان الغرافيتي البريطاني بانكسي في معرض مؤقت في لندن

افتتح معرض فني مؤقت لفنان الغرافيتي بانكسي في نافذة عرض متجر في كرويدون، جنوب لندن يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر.

يستمر المعرض المعنون "المنتج المحلي الإجمالي - حيث يهيج الفن الحياة" - لمدة أسبوعين ولأغراض العرض فقط. في حين سيتم بيع كل الأعمال عبر الإنترنت بمجرد إطلاق الموقع كما تشير إحدى لافتات المعرض.

وقال بانكسي إنهم اضطروا إلى صنع بعض المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة به لحماية اسم "بانكسي"، بعد محاولة إحدى الشركات الاستيلاء على الاسم، وفقًاً للافتة أخرى.

ويأتي هذا قبل يومين من عرض لوحة بانكسي التي تصور قروداً في البرلمان البريطاني للبيع، ويتوقع أن يصل سعرها إلى 2.5 مليون دولار.