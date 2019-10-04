شاهد: مناهضة بريكست عبر فنون الشوارع في معرض في لندن

شارك عدد من الفنانين البريطانيين في معرض تعبيرا عن رفضهم للسياسات المتعلقة بخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة. وتضمن العرض رسم غرافيتي مصحوب بشعار "قسّم واخدع"، في إشارة إلى أن بريكست سيقسم دول الاتحاد الأوروبي ويخدع المواطنين البريطانيين. وقالت ياشا يونغ، مديرة المتحف، إن فكرة المعرض أتتها حين رأت ردود أفعال فنية كبيرة تجاه بريكست خلال العامين الماضيين سواء من الفنانيين أو مالكي المعارض الفنية. ويستمر المعرض، الذي بدأ في الثاني من أكتوبر – تشرين الأول، حتى السادس من الشهر نفسه.
كيف يركب سكان روما وسائل النقل العامة مجاناً ويحمون البيئة في آن واحد؟
ابتكرت العاصمة الإيطالية روما طريقة مبتكرة للتخفيف من أزمة القمامة في شوارعها وتأثيرها البيئي، حيث أصبح بإمكان مستخدمي المواصلات العامة في المدينة الحصول على بطاقات لركوب مترو الأنفاق مجاناً مقابل كل مجموعة من القوارير البلاستيكية يرسلونها للتدوير عبر آلة موجودة في محطات المترو.