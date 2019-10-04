شاهد: مناهضة بريكست عبر فنون الشوارع في معرض في لندن

شارك عدد من الفنانين البريطانيين في معرض تعبيرا عن رفضهم للسياسات المتعلقة بخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة. وتضمن العرض رسم غرافيتي مصحوب بشعار "قسّم واخدع"، في إشارة إلى أن بريكست سيقسم دول الاتحاد الأوروبي ويخدع المواطنين البريطانيين. وقالت ياشا يونغ، مديرة المتحف، إن فكرة المعرض أتتها حين رأت ردود أفعال فنية كبيرة تجاه بريكست خلال العامين الماضيين سواء من الفنانيين أو مالكي المعارض الفنية. ويستمر المعرض، الذي بدأ في الثاني من أكتوبر – تشرين الأول، حتى السادس من الشهر نفسه.