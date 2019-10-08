شاهد: حركة "تمرد ضد الانقراض" تغلق الطرق الرئيسة في لندن

آلاف النشطاء من حركة "تمرد ضد الإنقراض" في بريطانيا أغلقوا اليوم الاثنين الطرق الرئيسة وجسر واحد على الأقل وسط العاصمة لندن، وذلك في أولى فعّالياتهم الاحتجاجية في البلاد ضد التغير المناخي.

وكانت احتجاجات مماثلة شهدتها برلين وفيينا وأمستردام ومدريد ومدن أخرى حول العالم للضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات فعّالة للحد الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى تغييرات في المناخ من شأنها أن تهدد الحياة على كوكب الأرض، كما يؤكد حماية البيئة.

الشرطة الشرطة البريطانية اعتقلت 135 متظاهراً من حركة "تمرد ضد الإنقراض" التي وصفت نفسها في بيان أصدرته أمس الأحد بأنها ستكون واحدة من أكبر حركات العصيان المدني في التاريخ.