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شاهد: النسر فيكتور يوثق الأضرار التي يلحقها الاحتباس الحراري بجبال الألب

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شاهد: النسر فيكتور يوثق الأضرار التي يلحقها الاحتباس الحراري بجبال الألب

تم استخدام النسر فيكتور، ذو الذيل الأبيض البالغ من العمر تسع سنوات، لرفع مستوى الوعي حول أزمة المناخ، من خلال صور مذهلة قام بالتقاطها عبر الكاميرا المثبتة على ظهره، لقمم جبال الألب المتضررة بفعل ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وسجل فيكتور، المجهز بكاميرا يمكنها التحكم بها بزاوية 360 درجة، وجهة نظر عين الطير لسلسلة "مون بلان" أثناء تحليقه على مسافة 4 كيلومترات يوم الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول.

يذكر أن النسور ذات الذيل الأبيض مصنفة بأنها "أقل اهتمام" في قائمة الاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة "IUCN" للأنواع المهددة بالانقراض، ويعتمد بقاءهم على موارد المياه التي توفرها الأنهار الجليدية، وفقا لـ Eagle Wings.

ويقول الباحثون إن الأنهار الجليدية في جبال الألب تذوب بمعدل ينذر بالخطر قبل وبعد الصور التي تظهر أنها تتراجع عن الوديان خلال القرن الماضي.

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