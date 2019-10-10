شاهد: شاب يظهر دعما من نوع خاص لدورة كأس العالم للركبي في اليابان

أضحى الشاب الياباني هيروشي مورياما المولع بكرة الركبي نجما في عالم هذه الرياضة، من خلال دعمه لدورة كأس العالم للركبي في اليابان، وذلك من خلال طلاء جسمه بألوان قمصان المنتخبات المشاركة في المنافسات. وقد اقتنى الرجل الخمسيني 27 تذكرة لمشاهدة المباريات من أصل 48 مباراة، وهو يعتزم طلاء جسمه بعشرين زيا من أزياء الفرق التي تخوض المنافسات. وقد اختار مورياما وهو أمام ملعب شيزوكا أن يطلي جسمة هذه المرة بألوان المنتخب الروسي. وتتولى ريكا زوجة مورياما دور فنانة العائلة، وهي تستخدم طلاء غير سام للجسم، ويستغرق رسم زي المنتخب الواحد حوالي ساعتين من الزمن.