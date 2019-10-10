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شاهد: نوبة ضحك تجتاح البرلمان الدنماركي.. والسبب مجهول

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شاهد: نوبة ضحك تجتاح البرلمان الدنماركي.. والسبب مجهول

أثناء إلقائها خطاباً أمام البرلمان الدنماركي، دخلت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن في نوبة ضحك، ما لبثت أن انتقلت عدواها إلى المشرّعين.

فريدريكسن، كانت تروي قصة أربعة أفيال تمّ استخدامهم لمدّة طويلة في ألعاب السيرك، وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي قامت الحكومة بشرائهم لوضعهم في مكانٍ "يليق بالحيوانات المتقاعدة"، وإذ برئيسة الحكومة تبدأ الضحك بشكل لا إرادي، وما هي إلا لحظات حتى اشتعل البرلمان ضحكاً.

وإن سألت أحد أولئك الذين كانوا تحت قبّة البرلمان عن سبب نوبة الضحك، فعلى الأغلب لن تجد جواباً حتى لدى رئيسة الوزراء.

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