شاهد: نشطاء يحتجون أمام "بلاك روك" في لندن لأجل المناخ

تظاهر نشطاء يكافحون لأجل المناخ في لندن، مستهدفين "بلاك روك" أكبر مؤسسة مالية لإدارة الأصول والممتلكات في العالم، مطالبين بان تتوقف المؤسسة المالية الأولى عالميا عن تمويل ما يصفونه بالكارثة البيئية الغير واضحة. وتدعو حركة "أكس آر" (انقراض-تمرّد) إلى الثورة ضد الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة، كطريقة لنشر رسالتها المثيرة بشأن المناخ، بغرض تقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وقد انخرطت الحركة في عصيان مدني لمدة أسبوعين في العاصمة البريطانية. وثبت المحتجون أمام مدخل بلاك روك، فيما نظم آخرون "عشاء مثيرا للسخرية"، حيث جعلوا على أطباق الأكل لفافات من الأوراق النقدية. وقد تدخلت الشرطة في وقت لاحق لإبعاد النشطاء من أمام مبنى بلاك روك.