شاهد : هذا ما فعله أميركيون بتمثال كريستوف كولومبوس في عيده السنوي

في رسالة موجهة ضد احتفال الولايات المتحدة بتكريم بحار القرن الخامس عشر، الإيطالي كريستوف كولومبوس، جرى تلطيخ عدة من التماثيل الخاصة بهذا المستكشف بالدهان الأحمر، قبل أن يتم تنظيفها لاحقاً. في الولايات المتحدة اليوم هناك دعوات للتخلي عن الاحتفال بهذه المناسبة "الوطنية" كما أن ولايات عدّة قامت بتغيير اسم العيد من "يوم كريستوف كولومبوس" إلى "يوم السكان الأصليين". في سان فرنسيسكو جرى تلطيخ أحد تلك تماثيل كولومبوس، وكتبت تحته عبارة "دمروا جميع تماثيل الإبادة"، و"اقتلوا جميع المستعمرين". ويدعو السكان الأصليون الولايات الأمريكية إلى تغيير إحياء ذكرى كولومبوس، بعيد السكان الأصليين، وسط حالة من القلق مبعثها أن كولومبوس يروج لفكرة قرون من الإبادة بحق السكان الأصليين في الأمريكيتين. وقد احتفلت بعض الولايات مثل فرمونت وماين ونيو مكسسيكو بأول عيد للسكان الأصليين، في إطار موجة تدعو منذ 1992 إلى التخلي عن تكريم كريستوف كولومبوس، وتعويضه بعيد للسكان الأصليين.