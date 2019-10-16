شاهد: جدار من العلكة الممضوغة في أحد أسواق سياتل الأمريكية

يقصد زوار سياتل الأمريكية معلماً شهيراً ومثيراً لكنه غريب، وللبعض قد يبدو مثيراً للاشمئزاز.

ببساطة، هو جدار في أحد الأسواق، ما الذي يجعله مصقداً للسياح؟ هذا الجدار مغلف بأكمله بالعلكة الممضوغة من قبل زواره!

هذه العادة بدأت في بداية التسعينيات، ليعلن المسؤولون عن السوق الموجود فيه هذا الجدار عام 1999 أنه بات معلماً سياحياً، وليكتسب شهرة وشعبية كبيرة خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وهوس الصور الذاتية "السيلفي".

لكن الجدار الموجود اليوم هو نتاج بضع سنوات فقط من لصق العلكة، حيث تم تنظيف الممر قبل أربع سنوات بإزالة ما يقدر بنحو طن من العلكة، لتبدأ دورة جديدة لانتاج حائط جديد زاهي الألوان.