شاهد: أرجنتينيون يساعدون سيدة وقعت على سكة مترو الأنفاق في العاصمة

قام أشخاص بمساعدة سيدة سقطت في السكة الحديدة الخاصة بمترو أنفاق العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. السيدة أغمي عليها بعد أن دفعها شخص آخر دون قصد حيث أظهرت كاميرات المراقبة سقوط شخص على الرصيف بعد أن اغمي عليه، وهو قد تسبب سقوطه في دفع السيدة التي سقطت في السكة الحديدية.

وعندما همّ المسافرون بإنقاذ السيدة ظهر قطار المترو، فقاموا بشدّ انتباه السائق من خلال التلويح بأيديهم وأكياسهم. وبعد توقف المترو نزل المسافرون إلى السكة وأخرجوا السيدة. وقد جاءت عناصر الحماية المدنية لإسعافها في وقت لاحق. الحادث وقع في محطة "بويريدون" على الخط "د" لمترو أنفاق بوينس آيرس.