شاهد: إنهيار سد في منجم للذهب بروسيا يودي بحياة عمّال وهم نائمون

قتل 15 شخصاً على الأقل وفقد نحو 13 آخرين إثر انهيار سدّ في منجم للذهب في منطقة راسنويارسك في سيبيريا بروسيا، حسب ما أعلنت عنه وزارة الحالات الطارئة الروسية. وقالت السلطات الروسية إن السد الواقع على نهر سيبا انفجر وأغرق العديد من كبائن إقامة العمال. وداهمت مياه الفيضان الطينية الكبائن حوالي الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي فيما كان العمّال نائمون. فيما قالت وزارة الصحة الإقليمية إن 14 من عمال المنجم نقلوا إلى المستشفى بينهم ثلاثة في حالة حرجة. وأكدت وزارة الحالات الطارئة أن نحو 300 شخص وستة مروحيات وستة قوارب تشارك في عمليات البحث والإنقاذ. لكن جهود الإغاثة صعبة بسبب موقع الحادث البعيد.