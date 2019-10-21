شاهد: آلاف من الزومبي يجتاحون شوارع مكسيكو ضمن فعاليات احتفالٍ سنوي

نزل حشد كبير يوم السبت إلى شوارع مكسيكو عاصمة المكسكيك للمشاركة في الجولة السنوية للزومبي المعروفة باسم (زومبي ووك). وارتاد الحدث عدد كبير من المشاركين من مختلف الأعمار تضمنت عائلات بأكملها، مرتدين ملابس مخيفة وواضعين مساحيق التجميل الثقيلة والمرعبة. وتشهد مدينة مكسيكو هذا الحدث سنوياً الذي يعتمد على الزومبي و أزياء الرعب إلا أن هذه الظاهرة بدأ في سكرامنتو في كالفورنيا عام 2001. لتمتد بعدها إلى أغلب المدن الرئيسية في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك: نيويورك، بوينس آيرس، بوغوتا، سنغافورة، سانت باولو، فرانكفورت وغيرها.