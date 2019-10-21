شاهد: قطعان من الغنم تحتل شوارع مدريد الأكثر شهرة

حلت قطعان الأغنام محل السيارات في شوارع مدريد قلب العاصمة الإسبانية، خلال تقليد سنوي بدأ منذ عام 1994. حيث يسمح لرعاة الغنم باستخدام الشوارع العامّة لترحيل مواشيهم من شمال إسبانيا إلى المراعي الشتوية الجنوبية. وبلغت أعداد الماشية حوالي ألفي رأس من خراف ميرينو و100 ماعز. ويدفع الرعاة مبلغاً رمزياً وقدره 50 مارافيديس(وهي عملة كانت تستخدم في القرون الوسطى) لكل ألف رأس غنم يمر عبر ساحة سول المركزية وشارع جران فيا. وقد كان هذا الطريق الأساسي الذي يمر منه الرعاة قبل عدة قرون، قبل أن يتم تأهيليه للسيارات لهذا يسمح لهم في هذا اليوم المرور وسط مدينة مدريد الصاخبة و في شوارعها الأكثر شهرة.