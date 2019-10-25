شاهد: أبرز ما رصدته الكاميرا في إيطاليا وإسبانيا واليابان خلال الأسبوع

في العاصمة الإيطالية، روما، نظم باحثون في علم الإلكترونيات، هذا الأسبوع، مباراة كرة بين روبوتات آلية في مبادرة يسعى القائمون عليها إلى صنع روبوتات ذكية وقوية قادرة على الفوز في مباريات كأس العالم لكرة القدم البشرية بحلول منتصف القرن.

وفي إقليم كاتالونيا الإسباني، عثرت فرق الطوارئ فى كتالونيا على جثّة رجل مسنّ قضى بسبب سوء الأحواء الجوية التي أدت إلى إصابة آخرين وعرقلة حركة المرور، حيث تم إغلاق أكثر من 46 طريقاً، وأدت الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة إلى خروج قطار شحن عن سكته بسبب انهيار جسر، كما توقفت خطوط السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.

وفي العاصمة اليابانية، طوكيو، أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو، الثلاثاء الماضي، تنصيبه خلال حفل ضخم أقيم في القصر الإمبراطوري، بحضور ألفي مدعو، من بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من نحو 180 بلداً.

وفي العاصمة الإسبانية، مدريد، ووسط إجراءات أمنية مشددة تمّ نقل رفات الديكتاتور الجنرال فرانسيسكو فرانكو من ضريح الدولة إلى مقبرة العائلة.