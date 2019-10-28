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شاهد: فيدرير يحتفل بالفوز بتوزيع البيتزا على جامعي الكرات الصغار

بعد أن فاز لاعب كرة المضرب السويسري روجر فيدرر بلقب دورة بازل السويسرية للتنس بتغلبه على نظيره الأسترالي أليكس دي مينور بنتيجة 6-2 و6-2 يوم أمس الأحد، قرر اللاعب، وكما فعل في السنوات الـ 11 السابقة، أن يحتفل على طريقته الخاصة، وأن يقدم شطائر البيتزا لجامعي الكرات الصغار الذين كانوا متواجدين في الملعب.

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