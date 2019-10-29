فيديو" تعرّف على أحد طقوس الــ"هالويين" في بلاد دراكولا

يكتسب عيد الهالويين زخماً في رومانيا، لعلّ ذلك لأنها البلدُ التي عاش فيها الديكتاتور "دراكولا"، هذا الحاكم الذي تحوّل إلى أسطورة رعب تداولها العالم جيلاً تلو جيل وفصلاً تلو آخر. "بومبكين فيست" أو مهرجان القرع، في بوخارست، هو أحد المهرجانات التي تقام في رومانيا إحياءً لعيد الهالويين، وخلال هذا المهرجان يقوم المشاركون بنحت نحو 30 ألفاً من القرع، ويتم وضعها على سقالة بارتفاع خمسة أمتار وبعرض يبلغ 100 متر.
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