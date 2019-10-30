شاهد: قوات الأمن اللبنانية تعيد فتح الطرقات التي أغلقها المحتجون

بدأ الجيش والشرطة اللبنانية بإعادة فتح الطرق الرئيسية، حيث قامت وحدات الجيش بالجرافات بهدم الحواجز والخيام التي أقيمت في وسط الطرق السريعة، بعد يوم من استقالة الحكومة اللبنانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته من الحكومة بعد حوالي أسبوعين من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.