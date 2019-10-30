شاهد: قوات الأمن اللبنانية تعيد فتح الطرقات التي أغلقها المحتجون

بدأ الجيش والشرطة اللبنانية بإعادة فتح الطرق الرئيسية، حيث قامت وحدات الجيش بالجرافات بهدم الحواجز والخيام التي أقيمت في وسط الطرق السريعة، بعد يوم من استقالة الحكومة اللبنانية.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته من الحكومة بعد حوالي أسبوعين من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
No Comment المزيد من
شاهد: يوم الموتى في المكسيك
شاهد: دونالد وميلانيا ترامب يحتفلان بالهالوين في البيت الأبيض
شاهد: اندلاع حريق هائل في شمال كاليفورنيا
شاهد: مناصرو حزب الله يهاجمون المحتجين اللبنانيين في بيروت
فيديو" تعرّف على أحد طقوس الــ"هالويين" في بلاد دراكولا
شاهد: "الرقص الكاريبي" يتصدر أبرز عروض مهرجان الخيال في فلوريدا
شاهد: فيدرير يحتفل بالفوز بتوزيع البيتزا على جامعي الكرات الصغار
شاهد: مهرجان ديوالي في الهند
شاهد: عملية "لم شمل" قصيرة بين المهاجرين وذويهم عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك
شاهد: في يوم الموتى المكسيك تحتلها الجماجم والهياكل العظمية
شاهد: عشرات آلاف الإسبان المؤيدين لوحدة البلاد يتظاهرون وسط برشلونة
شاهد: غارة أمريكية تحول منزل زعيم داعش أبو بكر البغدادي إلى ركام
شاهد: مؤسسة هولندية تكشف عن آلة تحول دون تلوث المحيطات بالبلاستيك
شاهد: مؤيدون لحزب أقصى اليمين الإسباني "فوكس"، يحتجون ضد انفصال إقليم كتالونيا