شاهد: دونالد وميلانيا ترامب يحتفلان بالهالوين في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في البيت الأبيض عفاريت صغيرة وأبطال خارقين وأميرات وديناصورات للاحتفال بالهالوين، كما شاركهما الاحتفالات عائلات الجنود الأمريكيين وطلاب مدارس محلية مع عائلاتهم. وتزين البيت الأبيض باليقطين المضيء والأشجار المسحورة، في حين تم توزيع الحلوى والهدايا من قبل الرئيس والسيدة الأولى. وقامت فرقة سلاح الجو الأمريكي بعزف مزيج من الألحان المرعبة الموائمة لأجواء الاحتفال.
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