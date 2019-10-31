شاهد: حريق في قطار ركاب بباكستان يودي بحياة العشرات

قتل 74 شخصا على الأقل بينهم العديد من الركاب المتجهين إلى تجمع ديني في حريق اندلع صباح الخميس على متن قطار ركاب في باكستان بعد انفجار عرضي لقارورة غاز.
واندلعت النيران ظهرا فيما كان رجال الانقاذ والاسعاف يعملون في العربات المتفحمة بحثا عن ضحايا كما افاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.
وقتل عدد من الضحايا أو اصيبوا بالرأس عند قفزهم من القطار المشتعل فيما كان لا يزال سائراً كما أعلن لوكالة فرانس برس محمد نديم ضياء مدير مستشفى لياقة بور، أقرب مدينة لمكان وقوع الحادث.
وقال الناطق باسم اجهزة الانقاذ المحلية عدنان شبير إن الحصيلة الجديدة تشير إلى سقوط 74 قتيلا واكثر من أربعين جريحا تم نقلهم الى مستشفيات رحيم يار خان وباهاوالبور القريبتين.
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