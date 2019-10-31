بريطانيا ترد تمثالا للعذراء للأرجنتين بعد 37 عاما على الحرب بينهما والبابا يبارك

في إشارة إلى المصالحة، باركها رأس الفاتيكان، البابا فرنسيس، ستتم إعادة تمثال للسيدة العذراء من بريطانيا إلى الأرجنتين، اليوم، الأربعاء، بعد 37 عاماً على حرب الفوكلاند (حرب جنوب المحيط الأطلسي) التي اندلعت بين الأرجنتين وبريطانيا في العام 1982. وكان تمثال العذراء قد نقل إلى بريطانيا بعد الحرب التي فازت فيها بريطانيا، وسلّمه الحبر الأعظم في ساحة القديس بطرس لمسؤولين دينيين من الأرجنتين، بعد أن بارك وصلى على قبر الجندي المجهول الذي نقلت له صورة عنه.