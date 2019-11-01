شاهد: استعراض لقوات الأمن الهندية تزامنا مع دخول قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير حيّز التنفيذ

حضر رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي استعراضا لقوات الأمن الهندية، في إطار "مهرجان الوحدة" الذي نظم في ولاية غوجارات، وذلك في وقت دخل قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير الهندية حيّز التنفيذ، بعد إلغاء حكمها الذاتي. وبثت قناة رسمية لرئيس الوزراء على يوتيوب المناورات العسكرية لقوات الأمن، حيث توعد مودي بهزم كل من يهاجم وحدة الهند على حد قوله، متعهدا في نفس الوقت بتشييد طرقات سريعة جديدة ومدارس ومستشفيات في المنطقة، التي ستنتقل إلى مستويات عليا من التقدم، على حد تعبيره.