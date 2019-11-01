شاهد: بوابة براندنبورغ تتزين بألوان قوس قزح في إطار الاحتفالات بذكرى سقوط جدار برلين

قامت السلطات الألمانية بتركيب شبكة من ألوان قوس قزح تتكون من حوالي 100.000 شريط – يحمل العديد منها رسائل حب وسلام - في الهواء الطلق أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين، كجزء من الاحتفالات المقررة الأسبوع المقبل بمناسبة الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين.
والعمل الفني الجديد والذي حمل إسم "رؤية متحركة" هو للفنان باتريك شرين الذي ابتكر أعمال مماثلة في أماكن مختلفة في العالم.
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