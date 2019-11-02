شاهد: المئات من الفلسطينيين يشيعون ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

شارك المئات من الفلسطينيين السبت في تشييع جنازة ضحايا الغارة الجوية الإسرائيلية على خان يونس في جنوبي قطاع غزة التي أودت بحياة ثلاث أشخاص. وحمل المشيعون جثة أحمد الشهري، أحد الضحايا في موكب مهيب. وقتل الشهري السبت عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية مواقع النشطاء في غزة ردا على وابل من القذائف الصاروخية التي أطلقت باتجاه إسرائيل من الجيب الساحلي.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن الشهري الذي كان يبلغ من العمر 27 عاماً، توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء القصف الإسرائيلي الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت.
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