شاهد: مسيرة فخر المثليين في الأرجنتين تدعو لمحاربة العنف والكراهية

شارك الآلاف من الأشخاص السبت في مسيرة فخر المثليين السنوية في العاصمة الأرجنتينية بوينوس التي تهدف إلى تعزيز المساواة في الحقوق والدعوة لقبول الآخر والتسامح. وحمل المتظاهرون لافتات تدعو الحكومة لمحاربة العنف السائد في البلاد ووقف جرائم الكراهية.
وحمل المشاركون أعلام فخر المثليين ورقصوا وهم يشقون طريقهم عبر وسط العاصمة بوينوس. في العام 2010، أصبحت الأرجنتين أول بلد في أمريكا اللاتينية يشرع زواج المثليين. وأصبح البلد رائدا على مستوى العالم في مجال حقوق المتحولين جنسياً، بعدما شرعت حرية تغيير الهوية القانونية والبدنية بين الجنسين في العام 2012 لمجرد أنهم يريدون، دون الحاجة إلى الخضوع لإجراءات قضائية ونفسية وطبية مسبقًا.
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